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Yaşlı adam evinin önünde ölü bulundu

Adıyaman’da, 51 yaşındaki adam sabaha karşı evinin önünde ölü bulundu.

Adıyaman'da, 51 yaşındaki adam sabaha karşı evinin önünde ölü bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Flamingo Yolu yakınlarında ikamet eden Hasan Aslancan, sabaha karşı evin önünde yakınları tarafından ölü halde bulundu. Aslancan'ın cansız bedeniyle karşılaşan Aslancan'ın yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Hasan Aslancan'ın hayatını kaybettiğini belirlemesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olay yerine gelerek yapmış olduğu inceleme çalışmalarının ardından Aslancan'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi üzere otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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