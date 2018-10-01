Yaşlı adam intihar etti

Adıyaman'ın Besni ilçesi Akpınar köyünde yaşayan 92 yaşındaki adam kendisini evinin merdiven boşluğuna asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye, Akpınar köyünde ikamet eden Seydi Vakkas G. (92) isimli şahıs dün öğle saatlerinde ikamet ettiği evin merdiven boşluğuna kendisini asarak intihar etti.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen yaşlı adamın kendisini astığını gören yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.