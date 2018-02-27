Yaşlıların evi temizleniyor

Gerger Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının hazırladığı "Temiz Evim" isimli projesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü tarafından kabul edildi. Proje kapsamında istihdam edilen 4 bayan temizlik görevlisi proje kapsamında çalışmaya başladı. Gerger Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı nezaretinde yürütülen proje çalışması kapsamında üç haftada 14 evin temizliği yapıldı. İlçede belirlenen 40 hanenin düzenli olarak temizlenmesi hedefleniyor.

Gerger Kaymakamı Can Kazım Kuruca, proje ile ilgili bilgi vererek, “Projemiz ilçemiz mahalle ve köylerinde bulunan yardıma muhtaç kendisine bakacak kimsesi olmayan, yalnız ve günlük işlerini idame ettirebilecek durumda olmayan kişileri kapsıyor. Devlet veya özel firmalar tarafından kurulan huzurevi gibi kurumlara yerleşemeyen veya yerleşmek istemeyen vatandaşlarımızın mevcut evlerinin düzenli olarak tüm temizlik işlerinin yapılarak daha sağlıklı ve kullanışlı bir yuva haline getirilerek ihtiyaç sahibi insanların hayatla olan bağlarını güçlendirmektir. Proje 1 yıllık olarak hazırlanmış olup maliyeti 191 bin 500 TL’dir. Projemizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın hedef kitlesindeki hasta, yaşlı ve barınmalarını zor şartlar altında sağlayan ailelere destek olunması hedeflenmektedir. Proje kapsamında 4 vatandaşımız 1 yıl süreyle istihdam edilecek olup, proje süresince 40 aileye hizmet verilecektir” dedi.