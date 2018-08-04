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04 Ağustos 2018 12:23

Yavru dağ keçisi mermer ocağının çamuruna saplandı

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Çamdere köyü yakınlarında bulunan mermer ocağının atık sularının biriktiği çamura saplanan yavru dağ keçisini işçiler kurtardı.

Yavru dağ keçisi mermer ocağının çamuruna saplandı

04 Ağustos 2018 12:23


Mermer ocaklarında patlatılan dinamitler su kaynaklarını etkiliyor. Ormanlık alanda yaşayan binlerce dağ keçisi su ihtiyaçlarını gidermek için mermer ocaklarından akan çamurlu sulardan içmek zorunda kalıyor. Son olarak Sinçik ilçesi Çamdere köyü sınırlarında bulunan mermer ocağının çamurlu suyundan içmek için gelen yavru dağ keçisi çamura saplandı.


Yavru dağ keçisini mermer ocağında çalışan işçiler saplandığı çamurdan çıkardı. Yavru keçiyi kurtardıktan sonra yıkayan işçiler daha sonra dağ keçisini doğaya saldı.




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