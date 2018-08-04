Yavru dağ keçisi mermer ocağının çamuruna saplandı

Mermer ocaklarında patlatılan dinamitler su kaynaklarını etkiliyor. Ormanlık alanda yaşayan binlerce dağ keçisi su ihtiyaçlarını gidermek için mermer ocaklarından akan çamurlu sulardan içmek zorunda kalıyor. Son olarak Sinçik ilçesi Çamdere köyü sınırlarında bulunan mermer ocağının çamurlu suyundan içmek için gelen yavru dağ keçisi çamura saplandı.

Yavru dağ keçisini mermer ocağında çalışan işçiler saplandığı çamurdan çıkardı. Yavru keçiyi kurtardıktan sonra yıkayan işçiler daha sonra dağ keçisini doğaya saldı.