Yavru kedi duvar kırılarak kurtarıldı

Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Gölebatmaz Caddesi üzerindeki güzellik ve bakım merkezi çalışanları sürekli inleyen kedi sesi duydu. Bir süre sonra kedi sesinin alçıpen olan duvarın arkasından geldiğini fark eden çalışanlar, kediyi kurtarmaya çalıştı. İki duvarın arasında sıkışan kediyi çıkartamayan iş yeri çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri kedi sesinin geldiği duvardan sesi dinledikten sonra çekiç ile alçıpen olan duvarı kırıp, yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkarttı. Kediyi kurtaran itfaiye ekiplerini iş yeri çalışanları ise alkışladı.

Kediyi lavaboda yıkayan ekipler daha sonra havluya sararak, iş yeri çalışanlarına teslim etti.