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10 Mayıs 2018 17:42

Yavuz Selim Mahallesinde altyapı çalışması başladı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından Yavuz Selim Mahallesinde altyapı çalışması başlatıldı.

Yavuz Selim Mahallesinde altyapı çalışması başladı

10 Mayıs 2018 17:42


Kahta Belediyesi Fen işleri ekipleri tarafından Yavuz selim mahallesinde yeni yapılan yerleşim alanlarında altyapı çalışmaları başlatılarak cadde ve sokaklarda yeni boru hattı döşendi. Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan belediye görevlileri, “Kahta ilçemizde daha önce başlattığımız alt yapı çalışmalarına Yavuz Selim Mahallesinde devam ediyoruz. Mahallede yer alan yeni yerleşim alanlarındaki cadde ve sokakların alt yapı eksikliklerini tamamlamaya çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızı kısa sürede bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine vereceğiz. Kahta’da altyapısı olmayan sokak ve cadde kalmaması için elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz” diye konuştu.




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