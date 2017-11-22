Yavuz Selim mahallesinde asfalt ve alt yapı çalışması

Adıyaman’da 30 yıldır yenilenmeyen altyapıyı yenilemek için son yıllarda büyük bir çalışmaya imza atan Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün (ASKİM)yeni adliye önünden 1. Çevreyolunun girişine kadar olan kısımda başlattığı altyapı yenileme çalışmaları Yavuz Selim Mahallesinde tamamlandı. Tamamlanan kısımları ivedi bir şekilde asfaltlayan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın mağduriyetini minimuma indirdi.

Yapılan alt ve üstyapı çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, yeni adliyenin yanında başladıkları altyapı çalışmalarının 1. Çevreyolu’nun Müftülük Caddesi ile Abdulmusa Caddesinin girişine kadar devam edeceğini söyleyerek, “1. Çevreyolu’nun Müftülük Caddesi ile Abdulmusa Caddesinin girişine kadar hem yağmur suyu hem de kanalizasyon hattı değişimi gerçekleştirilecek. Yavuz Selim Mahallesinde tamamlanan altyapı çalışmalarından hemen sonra kolları sıvayan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, bozulan yerleri hızlı bir şekilde asfaltladı. Amacımız halkımıza hizmeti onları mağdur etmeden götürmek” ifadeleri kullanıldı.