Yaz Kuran kurslarına 25 bin çocuk kayıt yaptırdı

2018 Yaz tatilinde 25 Haziran’da açılan yaz Kuran kursları 8 hafta devam edecek ve 17 Ağustos tarihinde son bulacak.

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, il genelinde 917 cami, 184 Kur’an kursu 96 çeşitli mekanlarda ve 13 mescit olmak üzere bin 210 merkezde kurs açıldığını söyledi.

Müftü Mehmet Taşçı, Kurslarda Elif-Ba dersleri ile birlikte siyer, Arapça, itikad, tecvit bilgisinin yanında yüzme kursları ve piknik ve gezi turları ile çocukların yaz kurslarında hem eğlenmeleri hem de din ilimleri noktasında bilgilenmeleri sağlanacağını kaydetti.

Müftüsü Mehmet Taşcı, “İl genelinde bu yıl 25 bin 79 çocuğumuz yaz Kuran kurslarına kayıt yaptırdı. Çocuklarımız kesinlikle yaz Kur’an kurslarında, tatil havasında zamanlarını geçirecekler. Oyun oynayıp eğlenerek öğrenecekler. Dini bilgiler, siyer, tecvid ve İslam ahlakı ile ilgili bilgiler çocuklarımız ve gençlerimiz için önemli bir yer tutacaktır. Çocuklarımızı ve gençlerimiz bu bilgiler ile özünden kopmadan gelecek nesiller için köprü olacaklardır. Geçmişini unutmadan geleceğe taşıması için bu bilgileri öğrenmek durumundadır. Bu vesile ile anne ve babalar çocuklarını en yakın camilere yönlendirmelidir. İlimiz deki bütün camilerimiz de kurslarımız devam edecektir. Bunun yanında Kur’an kurslarımız ve 4-6 yaş aralığındaki çocuklarımız için kreşlerimiz de kurslarımız olacaktır" dedi.

"Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" teması ile açılan kurslar hakkında bilgi veren Taşçı, "Manevi duygulardan, din ve diyanetten uzak olarak yetişen nesiller ülkeleri ve gelecekleri için felaket oluşturur. Vatan sevgisi ve insani erdemler ahlaki değerlere bağlılıktan geçer. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın tutmuş oldukları oruçların kabul olmasını ve geçmiş olan Ramazan Bayramlarının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

Yaz kursların süresince il genelinde toplam 225 din görevlisi 110 Kur’an kursu öğreticisi ve 125 geçici Kur’an öğreticisi ile il genelindeki tüm camilerde çocuklara Kur’an-ı Kerim okumanın ve Kur’an ile buluşmanın sevincini yaşayacakları öğrenildi.