Yaz spor okulları açıldı

Çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, il spor merkezleri bünyesinde açılan kurslarda eğitim alan gençler ve engelli çocukların lisanslı olarak spor yapmaları teşvik edilerek spor kulüplerine yönlendirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Müdür Keleş, “Çocuklarımızın yaz tatilinde zamanlarını daha nitelikli bir şekilde değerlendirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmeleri bizim için önemli. Yaz spor okullarında çocuklarımız atletizm, booce, dart, bowling futbol, atıcılık ve avcılık, badminton, basketbol, boks, jimnastik, eskrim, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, halk oyunları, okçuluk, taekwondo, tenis, voleybol, vücut geliştirme fitness ve (yüzme ücretli) başta olmak üzere toplam 30 farklı branşta eğitim görüyorlar” dedi.

Adıyaman’da şu ana kadar yaz spor okullarına yaklaşık 5 bin çocuğun kayıt yaptırdığını belirten Keleş, “Spor faaliyetlerini sürdüren bir kent olan Adıyaman’da gençlerin spora olan ilgilerinin her geçen gün arttığı görmek bizleri mutlu ediyor. Adıyaman Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en batısında 3 tarafı sularla çevrili asla teröre bulaşmamış ülkemizin misafirperver ve mütevazı kentlerinden birisidir. Durum böyle olunca gençlerimizin eğitim hayatları ile birlikte spor yapmaları konusunda yıllardır büyük bir özveri içerisinde kurum olarak tüm tesislerimizde antrenörlerimiz nezaretinde çocuklarımızı ve gençlerimizi 38 farklı branşta sporla buluşturuyor, eğitiyoruz. Her branşta çok başarılı sporcular yetiştirdik. Biz bu konuda sık sık velilerimizle iletişim içerisindeyiz. Çünkü İyi Sporcu yetiştirebilmek için ailelere büyük görevler düşüyor. Ayrıca kızlarımızın elde ettiği başarılar okullarındaki diğer kızları da etkiliyor. Yetiştirdiğimiz örnek sporcularımız var. Onları adeta spora teşvik ediyor. Biz bu konuda sorumluluğumuzun bilindeyiz ve çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Ailenin çocuğunu spora teşvik etmesi ve onun başarılarını görüp mutlu olması inanılmaz bir duygu ve heyecan oluşturdu. Kahta spor kompleksi, Adıyaman merkez sporcu fabrikası yapımı, Besni gençlik merkezi, Gölbaşı gençlik merkezi yapımı, Sincik İnlice Beldesi sentetik çim futbol sahası yapımı, Adıyaman ikinci gençlik merkezi yapım işi arsa imar ve tahsis çalışmaları sürüyor.

Yapımı devam eden ve proje hazırlık aşamasında olan tesislerimizin tamamlanmasıyla beraber ilimizde artarak devam eden spor faaliyetleri ve gençlik çalışmalarında ilimizi en üst seviyede başarılarla temsil edilmeye devam edecektir” diye konuştu.