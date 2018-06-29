Yaz spor okulları törenle açıldı

Cumhuriyet Spor Salonunda Vali Yardımcısı Yasin Yunak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, şube müdürleri, antrenörler ile eğitim gören yüzlerce sporcunun katılımı ile yapıldı.

Cumhuriyet Spor Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Vali yardımcısı Yasin Yunak, bir eğitim ve öğretim yılını geride bıraktıklarına belirterek, çocukların uzunca bir süre yaz tatilinde olacaklarını söyledi.

Bu tatili en iyi şekilde değerlendirmenin yolunun Gençlik Hizmetleri ve Sor İl Müdürlüğünce açılan yaz okulları olduğunu ifade eden Yasin Yunak, "Birçok branşta açılan bu kurslarda hem Adıyaman’dan yetenekli çocukları keşfetmek, hem onların çok güzel toplumlarda olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Gençlerimiz ve ailelerimizin bu yaz spor okullarına katılmalarını tavsiye ediyorum. Burada birçok spor dalı var. İnşallah bu spor dallarında da yeni şampiyonlar çıkaracağız. Burada yeni arkadaşlıklar, yeni dostluklar edineceksiniz ve bu edindiğiniz arkadaşlıkları ve dostlukları iyi değerlendirirsiniz" diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürüne katkı sağlamak amacıyla 30 farklı branşta, 41 antrenör eşliğinde kursların açıldığını belirtti.

Şu ana kadar 3 bin 400 çocuğun kayıt yaptırdığını dile getiren Keleş, yaz spor okullarında kayıtların hedeflenen sayıya ulaşılmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Fikret Keleş," Öğrencilerin ailelerine ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine olanak sağlayan faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yaz boyunca devam edecek olan kurslarımıza katılan genç sporcularımızın toplumsal başarı ve kişisel gelişimini destekleyerek onları Türk sporuna kazandırmak ve ilimizdeki spor kulüplerinde profesyonel spor hayatına katılmaları için çalışıyoruz. Ben gençlerimizi spora teşvik eden ailelerimizi ve değerli velilerimizi kutluyorum. Umarım tesislerimizde kurslara katılan sporcularımızın aldıkları eğitimler sizlerinde desteği ve ilgisi ile kısa zamanda başarıya dönüşür" diye konuştu.

Yetenekli sporcuların tespit edilerek spora kazandırılacağını kaydeden Keleş, sporcuların Türkiye’yi uluslararası spor müsabakalarında temsil edebileceğini aktardı.

Tören öğrencilerin Karate, Taekwondo, Cimnastik, ve Kick Boks gösterisiyle son buldu.