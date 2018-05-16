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16 Mayıs 2018 11:11

Yaz spor okullarına kayıtlar başladı

Adıyaman Belediyesi tarafından her yıl sporseverlerin hizmetine açılan yaz spor okullarının 2018 yılı kayıt dönemi başladı.

Yaz spor okullarına kayıtlar başladı

16 Mayıs 2018 11:11


18 Haziran’da başlayacak olan Adıyaman Belediyesi Yaz Spor Okullarında Yüzme, Futbol, Basketbol, Kort Tenisi ve Güreş dallarında eğitimler verilecek. Belediye yetkilileri, bu dallara kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kayıtlarının alınmaya başlandığını belirtti.


Her yıl binlerce öğrenciye kapılarını açan yaz spor okullarına kayıt yaptıracak olan öğrencilere forma, şort, tozluk ve sırt çantası gibi hediyeler vereceklerini de söyleyen yetkililer, tüm çocukları profesyonel antrenörler tarafından verilecek olan kurslara davet etti.




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