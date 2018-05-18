Yazar Mustafa Armağan’dan muhteşem gece

Adıyaman’da Ramazan ayına renk katan ‘Hısn-ı Mansur’da Ramazan Akşamları’ etkinlikleri kapsamında Adıyamanlılarla buluşan Araştırmacı Gazeteci- Yazar Mustafa Armağan, Sultan Abdulhamit Han’ı bilinmeyen yönleriyle anlattı. Gerçekleştirilen konferansa Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Said Kutlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ve çok sayıda vatandaşın katıldı. Sultan Abdulhamit Han’ın yaşamından kesitler sunan Araştırmacı Gazeteci-Yazar Mustafa Armağan, davetlilerden tarihi daha yakından tanımaya çalışmalarını istedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, sahneye davet ettiği AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte konuk Yazar Mustafa Armağan’a teşekkür belgesi takdim etti.