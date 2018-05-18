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18 Mayıs 2018 16:38

Yazar Mustafa Armağan’dan muhteşem gece

Adıyaman Belediyesi tarafından Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Hısn-ı Mansur’da Ramazan Akşamları’ programında Adıyamanlılarla buluşan Yazar Mustafa Armağan davetlilere muhteşem bir gece yaşattı.

Yazar Mustafa Armağan’dan muhteşem gece

18 Mayıs 2018 16:38


Adıyaman’da Ramazan ayına renk katan ‘Hısn-ı Mansur’da Ramazan Akşamları’ etkinlikleri kapsamında Adıyamanlılarla buluşan Araştırmacı Gazeteci- Yazar Mustafa Armağan, Sultan Abdulhamit Han’ı bilinmeyen yönleriyle anlattı. Gerçekleştirilen konferansa Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Said Kutlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ve çok sayıda vatandaşın katıldı. Sultan Abdulhamit Han’ın yaşamından kesitler sunan Araştırmacı Gazeteci-Yazar Mustafa Armağan, davetlilerden tarihi daha yakından tanımaya çalışmalarını istedi.


Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, sahneye davet ettiği AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte konuk Yazar Mustafa Armağan’a teşekkür belgesi takdim etti.




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