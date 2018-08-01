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01 Ağustos 2018 16:33

Yedi ayda 29 bin 876 vakaya müdahale edildi

Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezine bağlı 112 Acil Sağlık ekiplerince 2018 yılının ilk 7 ayında 29 bin 876 vakaya müdahale edildi.

Yedi ayda 29 bin 876 vakaya müdahale edildi

01 Ağustos 2018 16:33


Adıyaman 112 Acil Sağlık ekipleri 2018 yılının ilk 7 ayında bin 589 trafik kazası, 86 iş kazası, 239 yaralama, 19 yangın, 107 intihar, 956 sağlık tedbiri, 26 bin 880 normal hasta olmak üzere 29 bin 876 vakaya müdahalede bulundu.


112 Acil Sağlık ekiplerinin kentsel vakaların yüzde 97’sine ilk 10 dakikanın altında, kırsal vakaların ise yüzde 95’lik kısmında 30 dakikanın altında ulaşıldığı belirtildi.


Konu ile açıklamalarda bulunan Adıyaman 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekim Yardımcısı Abdulkadir Yıldız, “Bu hizmetimizin yüzde 100 başarıya ulaşmasında ve hizmetin ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesinde ki en büyük engel, 112 Çağrı hattının gereksiz yere meşgul edilmesi ve asılsız verilen ihbarlarla birlikte trafikte ambulanslara öncelik verilmemesidir. İlimizde 2018 yılının ilk 7 ay içerisinde 29 bin 876 vakaya müdahalede bulunduk. Asılsız ihbarlar sonucunda ambulanslarımız gerçek ihtiyaç duyulan bölgeye geç ulaşabilmektedir. Görevi eksiksiz yerine getirebilmek ve bu tür olumsuzluklara dur demek amacıyla vatandaşlarımızda bilinç oluşturabilmek için bakanlığımız tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır. İlimizde farkındalık oluşturabilmek adına meydanlarda, okullarda ve ticari işletmelerde 112’nin tanıtımıyla birlikte vatandaşlarımıza bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu bilgilendirmeler de 112’nin gereksiz yere meşgul edilmemesi, trafikte ambulansa öncelik verilmesi gibi konular yer almaktadır” diye konuştu.




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