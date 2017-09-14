Yeni atanan öğretmenler belediyenin çalışmalarını inceledi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez geçen yıl uygulamaya konulan ‘Oryantasyon programı’ kapsamında bu yıl Adıyaman’a ataması yapılan yeni öğretmenler şehri daha yakından tanımak için çeşitli kurumları ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi edinmeye başladı. Danışman öğretmenler rehberliğinde haftanın belli günleri sınıfa giren, okul dışı kalan zamanda ise şehri tanımak amacıyla çeşitli etkinliklere katılan öğretmenler, son olarak Adıyaman Belediyesini ziyaret ederek, yetkililerden belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.