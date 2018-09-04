Yeni kayıt yapan öğrencilere terör uyarısı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kurulan stantlarda öğrenciler hem üniversite hem Adıyaman hem de terörle mücadele konusunda bilgilendirildi. ‘El Ele Güvenli Geleceğe’ projesi kapsamında kurulan stantta bilgilendirilen öğrenciler, polislere ve üniversite yönetimine teşekkür etti.

Polislerin ve üniversite yönetiminin kendilerine yardımcı olduğunu söyleyen ve Şanlıurfa’dan Adıyaman’a gelen öğrencilerden Osman Aslaner, “Adıyaman çok güzel bir şehir her zaman geliyoruz. Üniversite de çok güzel bir üniversitedir. Bize yardımcı olacaklarını söylediler. Bir şeye ihtiyacımız olduğunda görüşe bileceklerini söylediler. Yani bir şey istediğimizde onlardan talep edeceğiz. Çok güzel, çok iyi karşıladılar bizleri. Yani beklentimizin üzerinden karşıladılar” dedi.

Öğrencilerden Mehmet Acıdal ise "Şanlıurfa’dan geldim. Tercihlerimde Adıyaman Üniversitesini yazarak şu anda burayı kazandım. Gayet de mutluyum, geldik ve gördük. Güzel bir üniversite memnunuz şuanda. Kayıt için gelmiştik ve kaydımızı da yaptık. Polisler de gayet güzel ve mütevazi bir şekilde karşıladılar. Yardımcı olacaklarını söylediler, gayet iyi ilgilendiler” şeklinde konuştu.

Öğrencileri teröre bırakmayacaklarını vurgulayan Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, “İlimize kayıt için gelen öğrencilerimize bu sıcak ortamda karşılayıp bu sıcak ortamda Adıyaman gündemi hakkında, terör gündemi hakkında bilgilendirmeyi hedef edindik. Herkesin malumu bölgesinde istikrar abidesi olan Türkiye Cumhuriyeti devletine içeriden ve dışarıdan bölmeye çalışan, yıkmaya çalışan hain dün olduğu gibi bugünde varlığını sürdürmektedir. Biz öğrencilerimizin, yavrularımızın bizim yavrularımız, bizim öğrencilerimiz olduğunu vurgusunu göstermek amacıyla Türk bayrakları ile kardeşlerimizi burada karşılıyoruz. Hep söylediğimiz gibi bu evlatlar bizim evlatlarımız. Biz bunları hiçbir örgütün hiçbir kirli emellerine, kirli oyunlarına alet etmeyeceğiz. Bu yavrularımıza hiçbir kötü oluşumun çengel atmasına izin vermeyeceğiz, kurda kuşa yem etmeyeceğiz” diye konuştu.