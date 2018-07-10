Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 13:57

Yeni Mahallede altyapı çalışması devam ediyor

Adıyaman’ın en büyük mahallelerinden bir tanesi olan Yeni Mahallede altyapı çalışmaları devam ediyor.

Yeni Mahallede altyapı çalışması devam ediyor

10 Temmuz 2018 13:57


Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri ilin en büyük mahallelerinden bir tanesi olan Yeni Mahallede altyapı çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren ASKİM görevlileri, “Şehir genelinde 2014 yılının yaz mevsiminde başladığımız ve en küçük altyapı sorunu kalmayıncaya kadar devam edeceğimiz altyapı hattı yenileme çalışmalarımıza ilimizin en büyük mahallelerinden bir tanesi olan Yeni Mahallede devam ediyoruz. Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Türmüz Yolu doğusunda bulunan alanda sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgeye yağmur suyu kolektör hattı döşeyen ekiplerimiz çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayacak” diye konuştu.


Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve ekibine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç