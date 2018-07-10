Yeni Mahallede altyapı çalışması devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri ilin en büyük mahallelerinden bir tanesi olan Yeni Mahallede altyapı çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren ASKİM görevlileri, “Şehir genelinde 2014 yılının yaz mevsiminde başladığımız ve en küçük altyapı sorunu kalmayıncaya kadar devam edeceğimiz altyapı hattı yenileme çalışmalarımıza ilimizin en büyük mahallelerinden bir tanesi olan Yeni Mahallede devam ediyoruz. Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Türmüz Yolu doğusunda bulunan alanda sürdürülen çalışmalar kapsamında bölgeye yağmur suyu kolektör hattı döşeyen ekiplerimiz çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayacak” diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve ekibine teşekkür etti.