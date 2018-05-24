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24 Mayıs 2018 16:17

Yeni Sanayi Mahallesinde altyapı çalışması

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Yeni Sanayi Mahallesi Aksa Cami önünde yağmursuyu hattı yenileme çalışmalarına başladı.

Yeni Sanayi Mahallesinde altyapı çalışması

24 Mayıs 2018 16:17


Çalışmalarına yoğunluk veren Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesinde yağmursuyu hattı yenileme çalışmalarına başladı.


Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, “2017 yılında olduğu gibi 2018 yılı yaz sezonunda da altyapı çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bu anlamda Yeni Sanayi Mahallesi’nde bulunan Aksa Camii’nin önünde 1000’lik yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarına başladık. 3. Çevreyoluna kadar uzatılacak olan 1000’lik hattı en kısa sürede döşemeyi planlıyoruz” diye konuştu.


Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise çalışmaların tamamlanmasıyla olası yağmur suyu baskınlarının ortadan kalkacağını söyleyerek, yetkililere teşekkür etti.




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