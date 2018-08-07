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07 Ağustos 2018 15:00

Yeni Sanayi Mahallesinde kaldırım döşeme çalışması yaptı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Sanayi Mahallesinde kaldırım döşeme ve düzenleme çalışmalarına başlandı.

Yeni Sanayi Mahallesinde kaldırım döşeme çalışması yaptı

07 Ağustos 2018 15:00


Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Mahallesindeki gerçekleştirdiği asfalt öncesi freze çalışmalarının ardından kaldırım düzenleme ve bordur döşeme çalışmalarına başladı.


Mahallede devam eden kaldırım döşeme çalışmalarının yanı sıra daha önce gerçekleştirilen freze çalışmalarının ardından kısa süre içerisinde asfalt çalışmalarına da başlayacaklarını belirten belediye görevlileri, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını dile getirdi.


Durumdan oldukça memnun olan mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür etti.




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