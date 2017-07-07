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07 Temmuz 2017 14:29

Yeni yerleşim alanlarına altyapı hattı döşeniyor

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Fatih Mahallesinin yeni yerleşim alanlarına ev yapılmadan altyapı hattı döşeniyor.

Yeni yerleşim alanlarına altyapı hattı döşeniyor

07 Temmuz 2017 14:29


Adıyaman Belediyesi tarafından şehrin değişik noktalarında sürdürülen altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipli tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde Fatih Mahallesi Şeker Sokak kuzeyinde bulunan yeni yerleşim alanlarına ev yapılmadan altyapı hizmeti götürüldü.


Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, Fatih Mahallesi Şeker Sokak kuzeyinde bulunan imara açık alanda gerçekleştirilen çalışmaların en önemli amacının ev yapılmadan altyapının bu bölgeye götürülmesi olduğunu söyleyerek, “Bir diğer amacımızda kış mevsiminde meydana gelen aşırı yağışlarda şehrin kuzey tarafında biriken suların şehir merkezine ulaşmasını engellemek. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak önemli bir hizmeti daha yerine getirmiş olacağız” şeklinde konuştular.




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