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30 Aralık 2016 18:23

Yeni yıl öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı

Yeni yıl öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı

30 Aralık 2016 18:23

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yıl öncesi güvenlik tedbirleri alındı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünce alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Metin Alper, “Asayiş Şube Müdürlüğümüz ve polis merkezi amirliklerimiz, kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı yaya ve motorize devriyeler arttırmıştır. Bürolarda çalışan personellerimiz de halkımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, pazar yerleri ve mağazalar gibi yerlerde yaya devriye görevi ifa ederek takviye görevinde bulunacaklardır. Şehir içi trafik denetimleriyle ilgili vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları cadde, sokak ve kavşaklarda alkol denetimi yapacaktır. Emniyet müdürlüğümüz tarafından geceli gündüzlü çalışan görevlilerimizce trafik denetimleri arttırılmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yılbaşı geçirebilmeleri istek ve şikayetlerini anında ilgili mercilere iletebilmeleri ve muhtemel olaylara süratle müdahale edilebilmesi için emniyet müdürlüğümüzle 155 polis imdat hattı, 05053180200 ve 04162164885 nolu telefonlarımızın ve adiyaman@egm.gov.tr ve www.adiyaman.pol.tr e-posta adreslerimizle irtibata geçilebilecek” ifadelerini kullandı.



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