Yer altına alınmayan enerji nakil hattı iple bağlandı

Elektrik dağıtım şirketi Akedaş tarafından elektrik panosundan alınan akım telleri yer altına çekilmedi. Elektrik direği kullanılmadan enerji hattı gelişi güzel iple bağlandı. Önce ağaça daha sonrada binaya iple bağlanan enerji hattı daha sonra diğer binaların çatısı ve duvarları üzerinden geçirildi. Şire Pazarı esnafı ve vatandaşlar enerji hattının bu şekilde bağlanmasına tepki gösterdi.

Vatandaşlar, Akedaş’ın yeraltına alması gereken enerji nakil hattını ip ile bağlamasına tepki göstererek, kabloların tehlike arz ettiğini iddia etti.

Geçtiğimiz günlerde televizyonda canlı yayına katılan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’da Akedaş ile ilgili eleştirilerde bulunmuştu.

Başkan Kutlu, televizyon programında yaptığı açıklamada, “Elektrik kablolarının yer altına alınmasını biz de istiyoruz. Çünkü elektrik kabloları yer altına alınmayınca bu durum bizi rahatsız ediyor. Şuan birinci çevre yolunda 3 yıldan beri kaldırımları elektrik kabloları yer altına alınacak diye yapamıyoruz. İhalesi yapıldı ve çalışmalar yeni başladı. Akedaş’ın yatırım hizmetleri istediğimiz gibi gitmiyor. Bizlerde bu konuda ne siyasi olarak ne de belediye olarak bir yaptırımda bulunamıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.