‘Yerden Göğe Doğa Serüveni’ projesinin ilk durağı Adıyaman oldu

sınıf öğrencileri tarafından “Adıyaman´da Yerden Göğe Doğa Serüveni” Projesi TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında Adıyaman Üniversitesine ziyaret gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen ziyarette Adıyaman Üniversitesine ait doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtımıyla beraber bilimsel süreç becerileri kazandırmaya yönelik özgün etkinlikler ve çeşitli faaliyetler düzenlendi.

Adıyaman Bilsem Müdürü Fuat Tokur, okul öğretmenlerinden Bilal Zemin, Yaşar Aydoğdu ve Necmettin Doğan nezaretinde Adıyaman Üniversitesi Adıyaman evi, Minyaman Çarşısı, Nemrut ve Perre Tümülüsleri, seyir terası ve gözlem evinde incelemelerde bulunan öğrenciler, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Taha Gönüllü’yü de makamında ziyaret etti.

Proje hakkında bilgiler veren Bilsem Müdürü Tokur, “Proje kapsamında Adıyaman’a, ait doğal, tarihi, kültürel ve arkeolojik zenginliklerle beraber bilimsel süreç becerileri kazandırmaya yönelik özgün etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bugün ki ziyaretimizi her geçen gün biraz daha gelişen üniversitemize ve çok değerli Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü hocamıza gerçekleştirdik.

Çok güzel karşılandık. Öğrencilerimiz de üniversitemize hayran kaldılar. Gerek fiziki gerek sosyal gerekse de eğitim anlamında gelişim sürecini tamamlamış bir üniversite gördük. Projenin hedef kitlesi olarak İlimiz merkez ilçede temel eğitim düzeyinde öğrenim gören e-okul sistemine kayıtlı olan 8. sınıfta öğrenim gören çocuklarımız planlanmıştır. Proje kapsamında etkinlik ve faaliyetlerin, Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi, Adıyaman Üniversitesi, astronomi gözlemevi, toprak mahsulleri ofisi, Adıyaman Müzesi, Pirin Perre Antik Kenti, Karadağ, Çelikhan Çat Barajı ve yüzen adalar, alabalık tesisi, Doğanlı Çınarı Doğal Anıtı, Çelikhan doğal içmesi, UNESCO dünya kültür mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı milli parkı, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, eski Kahta Kalesi, Eğri Çayı Vadisi ve kervansaray botanik parkı olarak belirlenen yerlerde gerçekleştirilecektir” dedi.

Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Gönüllü, “Ben öncelikle geleceğimiz olan gençlerimize hayat boyu başarılar diliyorum. Böyle güzel bir projede yer aldıkları için kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Ziyaretin ardından Adıyaman Bilsem öğrencileri tarafından Rektör Gönüllü’ye hediye takdim edildi.