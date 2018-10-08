Yerel Engelli Meclisi toplandı

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından fon sağlanan ve Engelliler Konfederasyonu tarafından yürütülen “Active Citizenship is olur Right:Towards Turkish Disibility Assembly” (Aktif yurttaşlık hakkımızdır:Türkiye Engelliler Meclis'ine Doğru) Projesi kapsamında Yerel Engeli Meclisi toplandı.

Halk eğitim merkezi müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen Türkiye Engelliler Meclisi Adıyaman Yerel Engelli Meclisi toplantısı engelliler alanında faaliyet yürüten STK'ların ve bu alanda çalışmalar yapan kamu kuruluşları ile gerçekleştirildi.

Adıyaman'da çeşitli engel guruplarını temsilen katılan STK'lar ile Adıyaman Yerel Engelli Meclisi oluşturuldu. Yapılan görüşmeler ve toplantılar sonucu Türkiye'de 52 ilde kurulacak yerel meclislerden birer temsilci Türkiye Engelliler Meclis'ine katılım sağlayacak ve o ili temsil edecek.

Kurulacak olan Türkiye Engelliler Meclisi engelli bireylerin sorunlarını pozitif bir şekilde çözüm oluşturmaya çalışacaktır. Bu kapsamda Adıyaman'da yapılan toplantı sonucunda Engelliler Meclisi Adıyaman İl Temsilciliği Başkanlığı yapılan seçim sonucunda Adıyaman Özel Sporcular Derneği Başkanı ve Adıyaman Down Sendromlular Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Bağcı seçildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İbrahim Bağcı, “Proje kapsamında 52 ilde yerel engelli meclisleri kurularak buradan seçilen birer temsilci ile Türkiye Engelliler Meclisi oluşturulacaktır. Bu Meclis çocuk, kadın, genç ve yaşlı engelli bireylerin haklarını savunacak, bu hakları geliştirmek için çalışmalar yürütecektir. Proje kapsamında oluşturulacak olan ağı Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi bağlamında güçlendirmek için çalışmalar yürütecektir. Proje kapsamında engelli haklarının geliştirilmesi için çalışan yerel veya bölgesel dört sivil toplum örgütüne fon sağlanacaktır.Bu kapsamda ilimizde yapılan yerel toplantı sonucu Türkiye Engelliler Meclisi görevi şahsıma tevdi edildi. Ben ilimiz adına hayırlı olmasını diliyor, bu alanda elimden geleni en iyi şekilde yürütmeye çalışacağım. Beni bu göreve layık gören STK'lara ve üyelerine, engelliler konfederasyonu yönetimine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.