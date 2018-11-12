Yerli tohumun merkez üssü Adıyaman'dan yurt dışına tohum ihracatı

Türkiye'de yerli sertifikalı tohumun ‘merkez üssü' olmayı yolunda ilerleyen Adıyaman'dan birçok ülkeye tohum ihraç ediliyor.

2014 yılından beri Adıyaman'da ki firmalar yurt dışına sertifikalı yerli tohum ihraç ediyor. Daha önce ki yıllarda Adıyaman'da gümrük Müdürlüğü olmadığı için çevre illerden gönderilen sertifikalı tohumlar bu yıl Adıyaman'dan gönderilmeye başlandı.

Adıyaman'da bulunan bir firma 3 bin ton nohut tohumu ihracatıyla Türkiye birincisi oldu. Bu firma sertifikalı nohut tohumunu İran'a ihraç ediyor. Firma, KKTC'nin sertifikalı tohumunun yüzde 100'ünü karşılıyor. Türkiye'de Adıyaman, sertifikalı nohut ve mercimek tohumunda 1'inci, arpa tohumunda 3'üncü, buğday tohumunda ise 7'nci sırada yer alıyor.

Sertifikalı tohum ihracatını yapan fabrikayı ziyaret eden Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, firmanın yetkililerinden bilgi aldı.

Adil Alan firma yetkililerini tebrik ederek, Adıyaman'ın sertifikalı tohum üretimiyle ilgili açıklamada bulundu.

Adil Alan, “Adıyaman sertifikalı tohum konusunda merkez olmaya devam ediyor. 2014 yılından başlayarak ilimizdeki firmalar yurt dışına da ihracata başladı. Bu yıl ilk defa Adıyaman Gümrüğünden yurt dışına ihracata başlamış olduk. Nohut tohumuna baktığımız zaman bu yıl geçen yıla göre çok ciddi bir üretim artışı oldu. 3 bin ton üretimle bu yıl firmamız Türkiye'de birincisi oldu.

Adıyaman sertifikalı tohum denilince aklı ilk gelen illerimizin başında gelmektedir. Sertifikalı nohut ve mercimek üretiminde Türkiye'de birinci, arpada üçüncü, buğdayda da yedinci sıradayız. Bakanlığımızda bunu gördü bundan dolayı da Tohum Sertifikasyon Müdürlüğünü kurdu. Oda 2018 yılı içerisinde kuruldu. Adıyaman'ı meyvecilikte ve tohumculukta merkez üssü haline getireceğimizi belirtmiştik, buna yönelik çalışmalarımız son sür'at devam ediyor. Bu gün İran'a nohut tohumu ihraç ediliyor. Bundan sonraki partide ise Ukrayna'ya inşallah tohum göndereceğiz. Geçmiş yıllarda Romanya'ya, Bulgaristan'a, Irak'a ve KKTC'ye tohumlar gidiyordu. Bu yılda buralara ilave olarak ilk defa İran'a da göndermiş olduk” dedi.

Firma sahibi Mehmet Fatih Olgun ise, yerli tohum ihracatının yüksek katma değere sahip olduğunu kaydederek, “Adıyaman merkeze bağlı eski Hısnı Mansur köyümüzde üreterek yetiştirdiğimiz tohumları şuanda İran İslam Cumhuriyetine ihraç ediyoruz. Katma değeri yüksek olan bakliyat tohumunda ülkemize büyük katma değer sağladığımız için mutluyuz, gururluyuz. Firma olarak 2015'ten bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yüzde 100 bütün tohumunu Olgunlar Tohumculuk olarak biz veriyoruz. Şuan İran'a tohum gönderiyoruz. Bulgaristan, Ukrayna'ya tohumluk veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın güzel bir sözü var. ‘Yerli tohum üretimini, yerli tank, yerli silah kadar önemli görüyoruz.' Bizde bu sözün üzerine yerli tohumculuğun büyümesi için elimizden gelen bütün çabayı ve gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.