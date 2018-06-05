‘Yerli Üret Yerli Tüket’ seferberliği başlatıldı

Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmalarını MSMB Adıyaman İl Temsilcisi Prof. Dr. Murat Pala yaptı.

Prof. Dr. Murat Pala yaptığı konuşmada, “MSMB olarak kendi değerlerimizden güç alarak geleceği planlamak, tasarlamak, daha çok gelişmiş, müreffeh ve güçlü bir Türkiye vizyonu ile hareket etmeyi prensip olarak benimsedik. Mevcut teknik odaklı oluşumlardan farklı olarak mimarlık-mühendislik, kentleşme-teknoloji ve hayat standartlarına ilişkin, derinlikli, kritik ve analitik, felsefi ve entelektüel bakış açısıyla olayları değerlendirerek toplumun fayda sağlayacağı, iş ve eylemleri ortaya çıkarma gayretimiz öne çıkmaktadır. Bu amaçla, sağduyulu milletimizin değerlerine saygılı olan tüm toplum kesimleri ile işbirliğine açığız. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu program da bunun en açık göstergesidir.

MÜSİAD Şube Başkanı Şerif Yıldırım ise konuşmasında yerli üretimin önemine değinerek Adıyaman’da da bunun çok güzel örnekleri olduğunu ve panelde bu örneklerin dinleneceğini söyledi.

MSMB Genel Başkanı Dr. Muhammed Garip ise yerli üretime vurgu yaparak, yerli firmaların büyümesi ve gelişmesi ülkenin kalkınması ve yaşayan tüm bireylerin refah seviyesinin artması anlamına geldiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından MSMB tarafından hazırlanan Gümüş Motor belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.

Belgesel gösteriminin ardından ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan tarafından moderatörlüğünü yaptığı toplantıda çeşitli üretici işadamları tarafından konuşmalar yapıldı.

Panelin ardından MSMB Genel Başkanı Dr. Muhammed Garip tarafından katılımcılara adlarına dikilmiş fidanların sertifikası takdim edildi.