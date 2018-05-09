“Yerli ve Mili Düşünce” paneli düzenlendi

Moderatörlüğünü Adıyamanlılar Vakfının eski başkanlarından Ömer Özkartal’ın yaptığı panelde, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Hüseyin Gazi Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Başkanlığı Ar-Ge, Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk ve Üniversitemiz Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nazif Çetin konuşmacı olarak katıldı.

Üniversitemiz Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen panelde Adıyaman Belediye Başkanı adına Başkan Yardımcısı M. Said Kutlu, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Metropolit Melki Ürek, siyasi parti, vakıf ve derneklerin temsilcileri ile bürokratlar, vatandaşlar ve öğrenciler hazır bulundu.

Panelin açılış konuşmasını yapan Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şube Başkan Vekili Yakup Akıncıoğlu, Adıyamanlılar Vakfının amacının öğrencilere yardım etmek oluğunu söyleyerek katılımlarından dolayı panelist ve misafirlere teşekkür etti.

Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mahmut Göksu yaptığı açılış konuşmasında Adıyaman Üniversitesi ile gurur duyduklarına vurgu yaparak sözlerine başlayıp "Üniversitemiz de vakfımız gibi her geçen yıl büyüdü, gelişti ve adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Şunu belirtmek isterim ki vakfımız sadece burs vermekle kalmıyor, bünyesindeki kardeşlerini iyi yerlere gelmeleri için tetikliyor da. Soysal çevre, sosyal sermaye sizler için çok önemli. Bu güzel ağabeylerinizi bu güzel günde tanımak, özellikle geleceğinizde çok güzel hatıralar olarak yer tutacaktır" dedi.

Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ramazan Aksoy ise, "Bilgi birikimiyle kendi dallarında otorite olan, hem kurumlarında hem okullarında çok iyi hocaları sizlere getirdik. Bundan sonrası için de daha fazla nasıl faydalı oluruz düşüncesiyle çalışmalarımız sürüyor. İnanıyorum ki bu panel maksimum derecede fayda sağlar. Biz vakıf olarak bin 300 öğrenciye şu an burs veriyoruz. Amacımız özel bir üniversite kurmaktır. Hayallerimiz çok büyük" ifadelerini kullandı.

Panelde kültür başlığı adı altında konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, sömürü düzeninin bizlere dayatmak istediği kural ve yöntemleri bir kenara bırakıp toplumun yerli ve millî olması gerektiğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Gönüllü, “Kültür, eğitimin uygulandığı alanlarda oluşmuş olgulardır. Kültürümüz bizler için vazgeçilmez değerler topluluğudur. Bunlardan vazgeçemeyiz. Kültür deyince hedefimiz batıyı örnek almak olmamalıdır. Günümüze baktığımızda maalesef bir yozlaşma söz konusu. İlim, irfan, bilim ve hikmetten uzaklaşma görüyoruz. Oysa ki bizler toplum olarak değişim ve gelişime hazır olup batının bizlere dayattığı şeyleri kabullenmemeliyiz. Biz Adıyaman Üniversitesi olarak bu konuda çalışmalar yaptık. Öncelikle müfredatlarımıza Ahilik ve Meslek Etiği adı altında bir ders ekledik, kültürümüzü unutmamak için. Bunun yanı sıra Eğitim Fakültemizde Değerler Eğitimi dersi yoktu. Biz üç sene önce bu dersi de koyduk. Sosyoloji Bölümünde hocalarımız artık İbn-i Haldun’u da anlatıyor. Bunun yanında İslam Sosyolojisi dersini de getirmeyi planlıyoruz. Kainat İlmi derslerimiz devam ediyor. Amacımız kültürünü unutmayan, yerli ve millî düşünceye hakim, vatanına milletine bağlı bir nesil yetiştirmektir. Yani kültürde de yerli ve millî olma çabasındayız" şeklinde konuştu.

Panelde tarım başlığı altında konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Hüseyin Gazi Kaya, yerli ve millî olmanın önemine değinerek, kendi çiftçisiyle, kendi topraklarında, kendi tohumuyla üretip kendine yeten bir Türkiye hayal ettiklerini söyledi.

Panelde eğitim başlığı altında konuşan MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı Ar-Ge, Kalite ve İzleme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, yerli ve millî eğitim anlayışında en temel paradigmanın, akıl ve kalp olduğunu dile getirdi.

Panelde ekonomi başlığı altında konuşan Üniversitemiz Gölbaşı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nazif Çetin, küreselleşme ve ekonomi politikalarından bahsederek yerli ve millî sermayenin bir dönem anlamını yitirme noktasına geldiğinin altını çizerek bugün tükettiğimiz ürünlerin yabancı patentli olduğunu söyledi.

Panel sonunda dinleyicilerden gelen soruları cevaplayan panelistlere katılımlarından dolayı teşekkür edilerek plaket takdim edildi.

Panel, plaket takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.