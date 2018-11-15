Yeşeren Umutlar Projesi engellileri sevindirdi

Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığı ve Kahta Bedensel Engelliler Derneği ortak hazırladığı ‘Yeşeren Umutlar Projesi' kapanış programı düzenlendi.

Kahta Baraj kenarındaki bir restaurantta düzenlenen programa Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, AK Parti İlçe Başkanı Bedir Yeni, Kahta İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdür Şevket Erşahin, Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan ve engelli vatandaşlar katıldı.

Kahta Projeler Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Lütfü Başlı, misafirlere proje hakkında bilgilendirmede bulundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Kahta Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan, İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edilen proje kapsamında 15 engelli ve 15 refakatçı olmak üzere toplam 30 kişi, uzman personellerin gözetiminde Ankara, Eski Meclis, Anıtkabir ve Kapadokya gibi tarihi yerlere gezi düzenlendiğini söyledi.

Engelli ailelerin yaşadıkları sıkıntıyı yaşayan bir baba olduğunu vurgulayan Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, engelli ailelerin mutluluğu için ne gerekiyorsa onu yapmanın derdinde olduğunu belirtti.

Başkan Toprak, “Engelli babası olarak engelli ailelerin yaşadıkların sıkıntıyı yaşayan biriyim. Bizler sizlerin mutluluğu için ne gerekiyorsa unun çabası içerisindeyiz. Başta kaymakamımız olmak üzere Kahta Belediyesi olarak bizler ve ilçemizdeki tüm kurumlarımız sizler için elimizden geldiği kadar değil, daha iyisini, daha güzelini ve daha faydalı olanı nasıl yapabilir. İşte bunun gayret ve çaba içeresindeyiz. Kahta Belediyesi olarak her daim sizlerin yanında olmaya çalıştık. İnşallah bir iki ay süre zarfında sizler için içerisinde kafeterya, mescit ve çeşitli sosyal donatıların yer alacağı güzel bir park yapacağız. Bizler sizlerin mutluluğu için ne gerekiyorsa unun çabası içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız devletimizin bütün imkanlarını sizler seferber etmiştir. Buradan sizlerin huzurunda cumhurbaşkanımıza ve yol arkadaşlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum ”diye konuştu.