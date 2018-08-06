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06 Ağustos 2018 15:52

Yeşilyurt Caddesinde asfalt çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi tarafından Yeşilyurt Caddesinde asfalt çalışması yapıldı.

Yeşilyurt Caddesinde asfalt çalışması yapıldı

06 Ağustos 2018 15:52


Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) tarafından sürdürülen altyapı çalışmalarının tamamlandığı Yeşilyurt Caddesinde asfaltlama işine geçildi.


ASKİM tarafından sürdürülen altyapı yenileme çalışmalarının Yeşilyurt Caddesinde tamamlanması üzerine kollar sıvayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırmak için kısa sürede tüm mahalleyi asfaltladı.


Konu ile ilgili bilgi veren belediye görevlileri, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirdikleri mahallenin yenilendiğini dile getirdi.


Mahalle sakinleri ise kısa süre içerisinde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.




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