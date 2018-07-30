Yeşilyurt Caddesinde asfalt hazırlık çalışmaları yapıldı

ve 3. Çevreyolunu birbirine bağlayan Yeşilyurt Caddesinde asfalt öncesi hazırlık çalışmaları yapıldı.

Daha önce birçok noktada sürdürülen asfalt çalışmalarına Yeşilyurt Caddesinde devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedefliyor.

Konu ile ilgili kısa bir bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri, 2. ve 3. Çevreyolunu birbirine bağlayan ve şehrin önemli noktalarından bir tanesi haline gelen Yeşilyurt Caddesi’ne sermeyi planladıkları asfalt öncesi freze çalışması yaptıklarını belirtti.

Cadde sakinleri ve sürücüler ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, caddede sürdürülen asfalt çalışmasının tamamlanması ile trafiğin daha yoğun ancak rahat seyredeceğini söyledi.