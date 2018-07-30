Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 16:18

Yeşilyurt Caddesinde asfalt hazırlık çalışmaları yapıldı

Adıyaman Belediyesi tarafından 2.

Yeşilyurt Caddesinde asfalt hazırlık çalışmaları yapıldı

30 Temmuz 2018 16:18

ve 3. Çevreyolunu birbirine bağlayan Yeşilyurt Caddesinde asfalt öncesi hazırlık çalışmaları yapıldı.


Daha önce birçok noktada sürdürülen asfalt çalışmalarına Yeşilyurt Caddesinde devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede çalışmaları tamamlamayı hedefliyor.


Konu ile ilgili kısa bir bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri, 2. ve 3. Çevreyolunu birbirine bağlayan ve şehrin önemli noktalarından bir tanesi haline gelen Yeşilyurt Caddesi’ne sermeyi planladıkları asfalt öncesi freze çalışması yaptıklarını belirtti.


Cadde sakinleri ve sürücüler ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, caddede sürdürülen asfalt çalışmasının tamamlanması ile trafiğin daha yoğun ancak rahat seyredeceğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    39°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    40°C
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç