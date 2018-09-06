Yeşilyurt Mahallesinin kanalizasyon hattı yenileniyor

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri şehir genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yeşilyurt Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren ASKİM yetkilileri, 2014 yılının yaz mevsiminde başladıkları ve en küçük altyapı sorunu kalmayıncaya kadar devam edecekleri altyapı hattı yenileme çalışmaları kapsamında kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yetkililer, çalışmaları kısa süre içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve ekibine teşekkür etti.