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18 Haziran 2017 16:57

Yetim çocuklara bayramlık dağıtıldı

İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından yetim çocuklara bayramlık kıyafet dağıtıldı.

Yetim çocuklara bayramlık dağıtıldı

18 Haziran 2017 16:57


Ramazan Bayramına sayılı günler kala İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından 370 yetim çocuğa bayramlık kıyafetler verildi. Bayramlıklarını bayram öncesi İHH görevlilerinin ellerinden alan çocukların mutlulukları yüzlerinden okunurken İHH görevlileri çocukların mutluluklarına ortak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Yapılan bayramlık kıyafetlerle alakalı olarak açıklamalarda bulunan İHH Adıyaman Şube Başkanı Fadıl Alkuş, “Ramazan bayramı öncesi yetim çocuklara bayramlık elbise dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Şuan 370 çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıyoruz. İl merkezinde 370 çocuğa bayramlık verirken ilçelerimizle birlikte 500’e yakın çocuğumuza bayramlık dağıtımı gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.




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