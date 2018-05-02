‘Yetişkin Eğitimi’ toplantısı gerçekleştirildi

Koordinatörlüğü Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yürütülen “Basic Skills and Family Learning” Temel Beceriler ve Aile Eğitimi adlı Avrupa Birliği Projesi çerçevesinde ikinci toplantı Romanya’nın Timisoara kentinde yapıldı.

Romanya’nın Macaristan sınırındaki tarihi Timisoara kentinde yapılan toplantıya, ortak kurumlar olan Romanya, İspanya, Polanya, Slovenya ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden çok sayıda uzman katıldı.

Bir araya gelen uzmanlar tarafından projenin dört fikri çıktısından biri olan ‘Aile öğrenmesine yönelik algı ve perspektif araştırması’ kapsamında yapmış oldukları çalışmalar konusunda sunumlar yapıldı. Koordinatör kurum olan Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç yaptığı sunumda,“Adıyaman il merkezinde, kırk beş yetişkin usta öğretici ve kursiyer, on beş kamu kurumu yöneticisi ve on beş sivil toplum kuruluşu temsilcisine yönelik anketler düzenledik. Anket sonuçları değerlendirildiğinde, bazı ailelerin örgün ve yaygın eğitim sisteminin dışında kaldığı, okuryazar olmadıkları, çocuklarının farklı eğitim kademelerinde yardımcı olabilecek eğitim düzeyine sahip olmadıkları, elli yaş ve üstü yetişkinlerin eğitimle ilgili teknolojik anlamda bilgilere ulaşamadıkları, çocuklarının gittikleri okul yöneticileri ve öğretmenlerle etkili bir iletişim kuramadıkları, çocuklarının ergenlik dönemindeki sorunlarla baş edemedikleri, çocuklarının akran seçiminde yardımcı olamadıkları ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda yetişkinlerin ihtiyaçlarının giderilmesi, kullanılacak yöntem ve tekniklerin uygulanması hususunda çalışmalar başlatılmıştır” dedi.

Toplantıya katılan uzmanlar, yetişkin eğitiminin Avrupa’da önemli olduğunu vurgulayarak, anne ve baba eğitimlerinin çocukların ve gençlerin eğitiminde etkili olduğunu dile getirdi. Ailelerin eğitim için ciddi kaynak kullandığı ülkelere göre değişmekle birlikte, eğitim masraflarının 250 avro ve üzerinde olduğunu belirttiler.

Çocukların eğitimi için kullanılan kaynakların aile eğitimi ile çok daha verimli hale getirilebileceğine dair araştırma sonuçları ortaya konuldu. Toplantıya ayrıca aile eğitimi için kullanılabilecek eğitim metotları ve araçları konularında hazırlanan uygulama ve stratejiler tartışıldı.

Bir sonraki toplantı için projenin dört fikri çıktısından ikincisi olan ‘Aile eğitimi müfredatı’ ile ilgili kurumların gereken çalışmaları yapmaları kararlaştırıldı.