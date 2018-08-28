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28 Ağustos 2018 10:53

Yetiştirme yurdu öğrencileri Müftü Taşçı ile bir araya geldi

Adıyaman’da, yetiştirme yurtlarında kalan öğrenciler Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı’yı makamında ziyaret etti.

Yetiştirme yurdu öğrencileri Müftü Taşçı ile bir araya geldi

28 Ağustos 2018 10:53


Adıyaman Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Safvan Çocuk Evleri, çocuk yuvası ve kız yetiştirme yurdu öğrencileri, Müftü Taşçı’yı yurt görevlileri ile birlikte ziyaret ederek müftülüğün çalışmaları hakkında bilgiler aldılar. Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Müftü Taşçı, çocukların ve yurt görevlilerinin kendilerini ziyaret etmesinden dolayı oldukça memnun olduklarını dile getirdi.


Müftü Taşçı’nın kendilerini ağırlamasından dolayı mutlu olduklarını belirten öğrenciler ise Müftü Taşçı’ya teşekkür ettiler.




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