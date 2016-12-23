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23 Aralık 2016 09:41

Yılın son Mahalle Çevre Kurulu toplantısı yapıldı

Yılın son Mahalle Çevre Kurulu toplantısı yapıldı

23 Aralık 2016 09:41

Adıyaman’da 2016 yılının son Mahalli Çevre Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Onur Kökçü başkanlığında gerçekleştirildi.
Adıyaman Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen 2016 yılının son Mahalli Çevre Kurulu toplantısında yeni kararlar alındı.
Toplantıda, 2017 yılı tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti gündemleri ile toplanan Mahalli Çevre Kurulundan, 2017 yılı tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti 2,25 TL+KDV olarak belirlendi.
Ünitelerin tıbbi atık sorumluları, geçici depolanması ve nihai bertaraf etmekle yükümlü olan kurum ve kuruluş sorumlularının, tıbbi atıkların sınıflandırılması, geçici depolanması ve nihai bertarafın aşamalarında, halk sağlığına ve çevreye zarar vermeme hususunda gerekli her türlü önlemi alma ve yönetmelik hükümleri eksiksiz yerine getirme konusunda müteselsilen sorumlu tütülmesine karar verildi.
Adıyaman’da ki sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıklar, Gaziantep’te bulunan sterilizasyon tesisinde imha ediliyor.



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