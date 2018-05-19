Yol çalışmasında doğalgaz borusu patladı

Besni’de Atatürk Caddesi Çat Mahallesinde yapımı devam eden yol çalışmaları sırasında iş makinesi yeraltından geçen doğalgaz borusunu kopartınca mahalle sakinleri tedirgin oldu. Kopan borudan sızan gaz nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı. Borunun patlamasının ardından olay yerine doğalgaz ekibi çağırıldı. Doğalgazın vanasının kesilmesinin ardından ekipler çalışma yaparak patlayan boruyu değiştirdi. Mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

Doğalgaz borusunun tamir edilmesinin ardından ekipler yol çalışmalarına devam etti.