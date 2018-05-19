Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 16:47

Yol çalışmasında doğalgaz borusu patladı

Adıyaman’ın Besni ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde devam eden yol çalışması sırasında iş makinesi yer altındaki doğalgaz borusunu parçaladı.

Yol çalışmasında doğalgaz borusu patladı

19 Mayıs 2018 16:47


Besni’de Atatürk Caddesi Çat Mahallesinde yapımı devam eden yol çalışmaları sırasında iş makinesi yeraltından geçen doğalgaz borusunu kopartınca mahalle sakinleri tedirgin oldu. Kopan borudan sızan gaz nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı. Borunun patlamasının ardından olay yerine doğalgaz ekibi çağırıldı. Doğalgazın vanasının kesilmesinin ardından ekipler çalışma yaparak patlayan boruyu değiştirdi. Mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.


Doğalgaz borusunun tamir edilmesinin ardından ekipler yol çalışmalarına devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç