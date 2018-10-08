Yol verme kavgası: 1 yaralı

Adıyaman'da, yaya ile araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Adıyaman Belediyesi karşı tarafında bir yaya ile bir araç sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşürken kavgaya vatandaşlar ile trafik polisleri tarafından müdahale edildi. Yaşanan kavgada yüzünden darp sonucu yaralanan yaya, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.