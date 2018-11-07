Yola savrulan pamuk balyaları yolu trafiğe kapattı

Adıyaman'da, bir tır üzerinden yola düşen pamuk balyalarından dolayı yol bir süre trafiğe kapandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AB 899 plakalı tır üzerinde bulunan pamuk balyaları Flamingo yolu Eğriçay Köprüsü yakınlarında tır üzerinden yola düştü. Pamuk balyalarının yola savrulması sonucunda yol bir süre trafiğe kapandı. Yapılan çalışmalar sonrası balyaların yeniden tıra yüklenmesi ile yol yeniden trafiğe açıldı.