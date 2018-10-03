Yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman'da, yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ökkeş D., idaresindeki 02 M 0266 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile Ayfer Ö., idaresindeki 02 AP 285 plakalı hafif ticari araç Yeni Mahallede çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü Ayfer Ö., ile minibüste yolcu olarak bulunan 4 yaşındaki Nehir K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.