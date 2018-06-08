Yolda bulduğu cüzdanı polise teslim etti

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Aziz Öksüz hastane yakınlarında yol üzerinde Mehmet Ulu’ya ait cüzdan buldu. Cüzdan içerisinde kimlik ve bazı önemli kartların olduğunu fark eden Aziz Öksüz zaman kaybetmeden cüzdan içerisinde bir kağıda yazılı olan numarayı arayarak cüzdan sahibini tanıyıp tanımadığını sordu. Aradığı numaranın Mehmet Ulu’nun babası olduğunu öğrenen Aziz Öksüz, cüzdanı bulduğunu ve hastane polisine teslim ettiğini söyledi. Cüzdan sahibi Ulu’nun babası ise Aziz Öksüz’e, göstermiş olduğu duyarlılık ve örnek davranıştan dolayı teşekkür ettiğini belirtti. Yapılan telefon görüşmesinin ardından AzizÖzbilgiç, bulduğu cüzdanı hastane polisine teslim etti.