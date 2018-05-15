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15 Mayıs 2018 11:18

Yolda bulduğu kartonla yaralının kolunu sabitledi

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçerken araçlardan korkup yere düşerek yaralanan kadına ilk müdahale olay yerinden geçen sağlık görevlisinden geldi.

Yolda bulduğu kartonla yaralının kolunu sabitledi

15 Mayıs 2018 11:18

Sağlık görevlisi, yolda bulduğu kartonla yaralı kadının kolunu sabitledi.


Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hanım Boybay, yoldan geçen araçlardan korkunca bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Kolundan ve bacağından yaralanan kadını fark eden Malatya 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli Paramedik Emre Düşündü, yolda bulduğu karton ile Boybay’ın koluna sabitleyerek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Boybay, kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alındı.



Hastayı yalnız bırakmayıp hastaneye gitti


Düşerek kolundan ve bacağından yaralanan Hanım Boybay’a, 112 Sağlık ekipleri gelene kadar müdahale eden ve yolda bulduğu kartonla yaralı kadının kolunu sabitleyen Paramedik Emre Düşündü, ambulansa alınan yaralı kadını yalnız bırakmayarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.




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