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20 Kasım 2017 17:32

Yolda bulduğu yaralı kazı, veteriner yerine hastaneye götürünce telef oldu

Adıyaman’da, bir genç yolda bulduğu yaralı kazı, panikle veteriner yerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi.

Yolda bulduğu yaralı kazı, veteriner yerine hastaneye götürünce telef oldu

20 Kasım 2017 17:32


Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde yaralı bir kaz bulan 23 yaşındaki İbrahim Atalay, yaralı kazı hemen alarak bir anlık panikle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi. Hastaneye getirilen yaralı kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken duyarlı genç İbrahim Atalay, yaralı kazın kanamasının olduğunu söyledi. Hastanede yaralı kaza yapılabilecek her hangi bir şeyin olmadığını söylenmesi üzerine Atalay, yaralı hayvan ile birlikte hastaneden çıkarak, veterinere doğru hareket etti.


Daha fazla dayanamayan yaralı hayvan hastane bahçesinden çıkmadan telef oldu. Çok üzüntülü olduğunu belirten İbrahim Atalay, “Yol kenarında kazı gördüm, yerde can çekişiyordu ben de panikle oradan alarak, hastaneye getirdim. İlk aklıma hastane gelmişti. Hastanedeki görevliler hayvanı veterinere götürmemi söylediler. Veterinere götüreceğim sırada hayvan telef oldu" diye konuştu.




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