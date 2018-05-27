Yolda bulduğu yavru köpekleri itfaiye müdürlüğüne bıraktı

Adıyaman’ın Kahta ilçesi yakınlarında araçla ilerledikleri esnada yol kenarında 2 yavru köpeği fark eden duyarlı baba ile kızı, yavru köpekleri araçlarına alarak Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne getirdi. Burada yavru köpekleri itfaiye erlerine teslim eden baba ile kızı, daha sonra itfaiye müdürlüğünden ayrıldı. İtfaiye erleri kendilerine teslim edilen yavru köpeklerin karnını doyurduktan sonra yavru köpekleri Kahta Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne teslim etti. Yavru köpeklerin yapılacak olan aşılarının ardından hayvan barınağına alınacağı öğrenildi.