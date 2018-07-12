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12 Temmuz 2018 12:32

Yolunu kaybeden vatandaşların yardımına polis koşuyor

Adıyaman’da, yolunu kaybeden vatandaşlar, polis ekipleri tarafından bulundukları yerden alınarak evlerine bırakılıyor.

Yolunu kaybeden vatandaşların yardımına polis koşuyor

12 Temmuz 2018 12:32


Adıyaman’da, vatandaşların can ve mal güvenliğinin yanı sıra vatandaşlarla da sıklıkla bir araya gelen polis ekipleri, yolunu kaybeden vatandaşları da ekip otosuna alarak evlerine sağ salim bırakıyor. Polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ve vatandaşlara yönelik göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı vatandaşların büyük takdirini topluyor.


Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper’in Adıyaman’da göreve başlaması ile birlikte suç oranlarının oldukça düştüğünü hırsızlık oranlarının da minimum seviyeye geldiğini vurgulayan vatandaşlar, hem polis ekiplerine hem de Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper’e, teşekkür etti.




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