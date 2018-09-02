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02 Eylül 2018 11:37

Yüksekten düşen işçinin kalçasına demir çubuk saplandı

Adıyaman’da dengesini kaybederek 1.

Yüksekten düşen işçinin kalçasına demir çubuk saplandı

02 Eylül 2018 11:37

kattan düşen inşaat işçisi, kalçasına saplanan demir çubuklarla beraber hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı Akçatepe köyünde bir inşaatta çalışan Salih Cebe, inşaatın birinci katından dengesini kaybederek demir çubukların üzerine düştü. Kalçasına iki demir çubuk saplanan Cebe’yi fark eden iş arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama olay yerinde müdahale ederken, AFAD ve itfaiye ekipleri ise demir çubukları kesti. Yapılan çalışmalar sonucunda Cebe, kalçasına saplanan demir çubuklarla beraber Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.




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