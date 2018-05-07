Yumrukuz vatandaşları astım hastalığıyla ilgili uyardı

Merve Yumrukuz, astım hastalığı konusunda vatandaşları uyardı.

Sıcak havalarda da astım krizlerinin artırdığını belirten Yumrukuz, astım hastalarını aşırı sıcaklarda dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yumrukuz, astım bronş denilen akciğer içi havayollarının iltihabi, kronik bir hastalığıdır. Ülkemizde yaklaşık her 100 erişkinden 5-7’sinde, her 100 çocuktan 13-15’inde görülmektedir. Havayollarının, alerjiye ya da sık geçirilen enfeksiyonlara bağlı daralması sonucu hastada, nefes darlığı, uzun süreli öksürük, göğüste ıslık sesi, tıkanıklık hissi gelişir. Nefes darlığı astımlı hastalarda daha çok ataklar şeklinde görülür. Özellikle geceleri uykudan kaldırması tipik olup, hasta atak harici kendini iyi hissedebilmektedir. Bazı astım formları öksürükle seyretmekte olup hasta nefes darlığı hissetmeyebilir. Özellikle gece uykudan uyandıran, eforla gelen öksürüklerde akılda tutulması gereken bir tanıdır.

Astım genetik bir hastalık olup çevresel etkenler de oluşumunda etki edebilir. Çoğu zaman hastaların havayollarında aşırı duyarlılık mevcuttur. Normal bir insanın hava yollarının karşılaştığı zaman herhangi bir kasılmaya yol açmayan sigara dumanı, parfüm, yemek ve bazı diğer kokulara karşı aşırı tepki vererek bronşların daralması halidir. Bu temas sonucu hastalarda öksürük krizi ve nefes darlığı ortaya çıkabilir.

Astımı tamamen yok etmek mümkün olmayabilir ancak astımda tam kontrol mümkün olabilir. Özellikle düzenli takip, disiplinli ilaç kullanımı ve doktor tavsiyelerinin yerine getirilmesi ile astımın tam kontrolü mümkündür. Hastanın alerjisinin olduğu tespit edilen etkenlerden uzak durması, sigara içilen ortamlarda bulunmaması, hava kirliliğinin, sisin yoğun olduğu havalarda dışarı çıkılmaması, mümkün olduğunca gribi olan kişilerden uzak durulması önerilmektedir. Tedavide ise hastalara rahatlatıcı, bronş genişletici ilaçlar verilmektedir, tam kontrol halinde ilaçların hekim tarafından kesilmesi mümkün olabilmektedir, ancak hastaların ilaç dozlarını kendilerinin azaltması ya da tamamen kesmesi önerilmemektedir” diye konuştu.