Yunus Emre Mahallesi taziye evinde sona gelindi

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, “Her Mahalleye Bir Taziye Evi’ projesi kapsamında hayırsever vatandaşlarımızın da destekleriyle yapımına başladığımız Yunus Emre Mahallesindeki Müzeyyen Karahan taziye evi büyük ölçüde tamamlandı. Bayan ve erkekler için iki kattan oluşacak olan taziye evinin çalışmalarını kısa süre içerisinde bitirerek, halkımızın hizmetine açacağız inşallah” dedi.

Mahalle sakinleri ise uzun yıllardır ihtiyacını hissettikleri taziye evini mahallelerine yapılmasını sağlayan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve hayırseverlere teşekkür ederek, “Mahallemizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi daha çözüme kavuştu çok şükür. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.