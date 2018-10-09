Yunus Emre Mahallesinde asfalt çalışması yapıldı

Yunus Emre Mahallesi'ndeki cem evinin bulunduğu yolda gerçekleştirilen asfalt çalışması hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yolun en kısa sürede hizmete açılmasını amaçladıklarını belirtti.

Mahalle sakinleri ise yaptıkları değerlendirmede çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya ve ekibine teşekkür etti.