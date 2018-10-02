Yunus Emre Mahallesinde asfalt hazırlığı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Mahallesinde bulunan Cem Evi yolunda asfalt öncesi kazı çalışması başlattı.
Yunus Emre Mahallesindeki cem evinin bulunduğu yolda gerçekleştirilen asfalt öncesi hazırlık çalışması hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü görevlileri, kısa süre içerisinde yolda düzenleme ve genişletme çalışması gerçekleştireceklerini dile getirdi. Belediye görevlileri aynı zamanda yolun en kısa sürede hizmete açılmasını amaçladıklarını belirtti.