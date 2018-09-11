Yunus Emre Mahallesinde kanalizasyon hattı yenileme çalışması başladı

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipli tarafından Yunus Emre Mahallesinde kanalizasyon hattı yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili bilgi veren belediye görevlileri, şehir genelinde sürdürdükleri çalışmalar kapsamında daha önce olası bir yağıştan olumsuz etkilenilmemesi için 600'lük yağmur suyu hattı döşeme çalışması yaptıkları Yunus Emre Mahallesinde bu kez de kanalizasyon hattı yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini belirttiler.