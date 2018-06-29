Yunus Emre Mahallesine yağmur suyu hattı döşeniyor

Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipli tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Yunus Emre Mahallesine 600’lük yağmur suyu hattı döşenmeye başlandı.

Konu ile ilgili bilgi veren belediye görevlileri, olası bir yağıştan olumsuz etkilenilmemesi için Yunus Emre Mahallesinde 600’lük yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başladıklarını belirterek, çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.